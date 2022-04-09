Российские войска открыли артиллерийский огонь по кораблю ВСУ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе была предпринята еще одна попытка эвакуировать глав нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), для этого использовался украинский сухогруз. Такое заявление сделало Минобороны РФ, уточняя, что у сухогруза был позывной «Маньяк».

«Украинский сухогруз „Апачи“ попытался прорваться в блокированный с моря порт Мариуполя. Сухогруз вел радиообмен, передавая на берег сообщения: „Я ‚Маньяк‘, иду к тебе“», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что корабли Черноморского флота заблокировали корабль после того, как открыли по нему артиллерийский огонь, а предупредительный выстрел судно проигнорировало. В итоге экипаж попросил прекратить огонь. Сам «Апачи» на данный момент конвоируется в порт Ейск.

Ранее сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тысяч боевиков, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, в порту Мариуполя, на судне «Азов Конкорд» удерживались националистами 14 моряков. Когда последних выбили из порта, российских моряков удалось освободить, дополняет «Царьград».

Предыдущая попытка эвакуации главарей нацбатальона предпринималась 31 марта. Два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов российскими войсками. После крушения российские военнослужащие спасли выживших украинцев. Обоим летчикам оказывалась квалифицированная медицинская помощь, и они поблагодарили ВС РФ за свое спасение.

С 24 февраля на Украине проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации территории. По словам президента России Владимира Путина, речи об оккупации государства не идет. Приоритет российской армии состоит в исключении напрасных жертв среди мирного населения. Главная цель — поражение военной техники и инфраструктуры, а также вооружения ВСУ и нацбатов.

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*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.