Зеленский пожаловался, что Украине не хватает военной помощи

10 апреля 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Зеленский сообщил, что украинские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине не хватает вооружений, которые поступают от Запада. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский. «Конечно, этого недостаточно», — ответил Зеленский на вопрос в интервью агентству Associated Press, достаточно ли западные страны помогают Украине в спецоперации. Он добавил, что украинские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране. В начале марта Зеленский попросил лидеров западных стран поставить Украине самолеты. По его словам, без этих самолетом Украина «отдает много [жизней] людей». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украине не хватает вооружений, которые поступают от Запада. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский. «Конечно, этого недостаточно», — ответил Зеленский на вопрос в интервью агентству Associated Press, достаточно ли западные страны помогают Украине в спецоперации. Он добавил, что украинские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране. В начале марта Зеленский попросил лидеров западных стран поставить Украине самолеты. По его словам, без этих самолетом Украина «отдает много [жизней] людей». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.