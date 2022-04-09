09 апреля 2022

Зеленский пожаловался, что Украине не хватает военной помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Зеленский сообщил, что украинские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине не хватает вооружений, которые поступают от Запада. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский.

«Конечно, этого недостаточно», — ответил Зеленский на вопрос в интервью агентству Associated Press, достаточно ли западные страны помогают Украине в спецоперации. Он добавил, что украинские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране.

В начале марта Зеленский попросил лидеров западных стран поставить Украине самолеты. По его словам, без этих самолетом Украина «отдает много [жизней] людей».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Украине не хватает вооружений, которые поступают от Запада. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский. «Конечно, этого недостаточно», — ответил Зеленский на вопрос в интервью агентству Associated Press, достаточно ли западные страны помогают Украине в спецоперации. Он добавил, что украинские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране. В начале марта Зеленский попросил лидеров западных стран поставить Украине самолеты. По его словам, без этих самолетом Украина «отдает много [жизней] людей». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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