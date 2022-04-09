09 апреля 2022
08 апреля 2022

Екатеринбурженка отдала лжеброкерам 840 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Екатеринбурга оказалась жертвой брокеров-мошенников Фото:

Мошенники украли у жительницы Екатеринбурга 840 тысяч рублей с помощью фиктивного брокерского сайта. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

«Аферисты при помощи фиктивного сайта похитили у местной жительницы 840 тысяч рублей. В одной из социальных сетей 53-летней екатеринбурженке бросилась в глаза заманчивая реклама инвестиционных программ, названия которых созвучны с наименованиями проектов, осуществляемых официальными организациями группы „Газпром“, но не имеющие к ним никакого отношения. После того, как потерпевшая перешла по указанным ссылкам и ввела свои личные данные, с ней связались „эксперты“», — сообщили URA.RU в УМВД России по Екатеринбургу.

Мошенники убедили женщину перечислить деньги на брокерский счет. В течение года она вносила деньги на этот счет, а когда решила снять, оказалось, что счета не существует.

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге в 2021 году. Две женщины решили открыть брокерский счет на бирже «Форекс». Мошенники попросили оплатить налоги за переводы денег, комиссии, страховые премии и так далее. Для этого женщины оформили на себя 8 кредитов, после чего перевели преступникам 7,5 млн рублей.

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Мошенники украли у жительницы Екатеринбурга 840 тысяч рублей с помощью фиктивного брокерского сайта. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Аферисты при помощи фиктивного сайта похитили у местной жительницы 840 тысяч рублей. В одной из социальных сетей 53-летней екатеринбурженке бросилась в глаза заманчивая реклама инвестиционных программ, названия которых созвучны с наименованиями проектов, осуществляемых официальными организациями группы „Газпром“, но не имеющие к ним никакого отношения. После того, как потерпевшая перешла по указанным ссылкам и ввела свои личные данные, с ней связались „эксперты“», — сообщили URA.RU в УМВД России по Екатеринбургу. Мошенники убедили женщину перечислить деньги на брокерский счет. В течение года она вносила деньги на этот счет, а когда решила снять, оказалось, что счета не существует. Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге в 2021 году. Две женщины решили открыть брокерский счет на бирже «Форекс». Мошенники попросили оплатить налоги за переводы денег, комиссии, страховые премии и так далее. Для этого женщины оформили на себя 8 кредитов, после чего перевели преступникам 7,5 млн рублей.
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