Националисты обстреляли «Точкой-У» поселок Новоайдар в ЛНР. Есть погибшие

11 апреля 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли «Точкой-У» поселок Новоайдар на Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты обстреляли поселок Новоайдар в Луганской народной республике из комплекса «Точка-У». Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В результате обстрела погибла женщина. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:15 с направления населенного пункта Северодонецк по населенному пункту Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале представительства. В результате обстрела погибла женщина 1991 года рождения. Ранее ВСУ организовали провокацию с обстрелом «Точкой-У» железнодорожного выказала Краматорска. Во время инцидента погибло 50 мирных жителей, собиравшихся эвакуироваться из города. Минобороны заявило о вине Украины в ракетном ударе. Доказательства, подтверждающие вину Киева, привел донецкий телеканал «Юнион». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты обстреляли поселок Новоайдар в Луганской народной республике из комплекса «Точка-У». Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В результате обстрела погибла женщина. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:15 с направления населенного пункта Северодонецк по населенному пункту Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале представительства. В результате обстрела погибла женщина 1991 года рождения. Ранее ВСУ организовали провокацию с обстрелом «Точкой-У» железнодорожного выказала Краматорска. Во время инцидента погибло 50 мирных жителей, собиравшихся эвакуироваться из города. Минобороны заявило о вине Украины в ракетном ударе. Доказательства, подтверждающие вину Киева, привел донецкий телеканал «Юнион». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».