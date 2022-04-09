СМИ нашли доказательства удара ВСУ «Точкой-У» по Краматорску

Серийный номер ракеты свидетельствует о принадлежности украинской стороне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Серийный номер ракеты «Точка-У», из-за которой на железнодорожном вокзале Краматорска погибло 50 человек, говорит о принадлежности Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает донецкий телеканал «Юнион».

«Виден серийный номер ракеты „Точка-У“. До этого [в обстрелах] на Донбассе засветились украинские ракеты Ш91565, Ш91566. Та же серия, что в Краматорске, отличия — 13 единиц в серийнике [серийном номере]», — говорится в telegram-канале СМИ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что юго-западное направление, откуда и была запущена «Точка-У», контролируется украинской группировки войск. Во время инцидента погибло 50 мирных жителей, собиравшихся эвакуироваться из Краматорска. Ранено более 100 человек. Ведомство отмечало, что обвинения представителей украинских властей о якобы совершенном Россией ракетном ударе не соответствуют действительности, дополняет «Национальная служба новостей».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов. Согласно записям украинской стороны, в марте 2022 года ВСУ должны были начать боевые действия в ДНР. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей этой территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация может завершиться, только если Украина пойдет на уступки Москве, передает Vse42.Ru.

Скриншот номера ракеты взят с youtube-канала итальянского телеканала TG La7

Скриншот номера ракеты взят с youtube-канала итальянского телеканала TG La7

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