Минфин предупредил россиян о подорожании ОСАГО из-за санкций

На данный момент нельзя предсказать, на сколько вырастет цена ОСАГО, заявили в Минфине Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за введения масштабных экономических санкций и обвала курса рубля в России вырастет стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

«Возникшие сейчас волатильность валютных курсов и трансформация логистических цепочек по поставке запчастей очевидно скажутся на цене полиса. Прогнозировать размер изменения среднего убытка и тарифов, а также продолжительность таких изменений сейчас невозможно», — передает « Газета.ру » сообщение Минфина.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в отношении России были введены масштабные экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. На фоне новых санкций курс рубля рекордно рухнул. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия сможет оправиться от кризиса в течение пяти месяцев.