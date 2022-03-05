Минфин предупредил россиян о подорожании ОСАГО из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
На данный момент нельзя предсказать, на сколько вырастет цена ОСАГО, заявили в Минфине Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за введения масштабных экономических санкций и обвала курса рубля в России вырастет стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

«Возникшие сейчас волатильность валютных курсов и трансформация логистических цепочек по поставке запчастей очевидно скажутся на цене полиса. Прогнозировать размер изменения среднего убытка и тарифов, а также продолжительность таких изменений сейчас невозможно», — передает «Газета.ру» сообщение Минфина.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в отношении России были введены масштабные экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. На фоне новых санкций курс рубля рекордно рухнул. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия сможет оправиться от кризиса в течение пяти месяцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за введения масштабных экономических санкций и обвала курса рубля в России вырастет стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. «Возникшие сейчас волатильность валютных курсов и трансформация логистических цепочек по поставке запчастей очевидно скажутся на цене полиса. Прогнозировать размер изменения среднего убытка и тарифов, а также продолжительность таких изменений сейчас невозможно», — передает «Газета.ру» сообщение Минфина. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в отношении России были введены масштабные экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. На фоне новых санкций курс рубля рекордно рухнул. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия сможет оправиться от кризиса в течение пяти месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...