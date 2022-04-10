Силуанов пригрозил Западу судом в случае объявления дефолта РФ

11 апреля 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Силуанов: Россия будет судиться, если на западе попытаются объявить дефолт по ее евробондам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если западные страны попытаются объявить России дефолт, Москва примется доказывать в суде, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», — сказал Силуанов, пишут «Известия». По его словам, в нынешней экономической ситуации стало понятно, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, постепенно рушатся. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. После российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Как считают российские власти, все предыдущие санкции имели негативные последствия и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если западные страны попытаются объявить России дефолт, Москва примется доказывать в суде, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», — сказал Силуанов, пишут «Известия». По его словам, в нынешней экономической ситуации стало понятно, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, постепенно рушатся. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. После российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Как считают российские власти, все предыдущие санкции имели негативные последствия и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция.