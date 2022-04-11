В Киеве пообещали уничтожить всех, кто пришел в Донбасс

Украина будет воевать за Донбасс, заявил Алексей Арестович (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина готова уничтожить всех, кто будет бороться за Донбасс. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович.

«С вариантом захвата Донбасса не смирятся ни украинский народ, ни армия, ни президент. Мы постепенно будем уничтожать, уничтожать и уничтожать. Пока не уничтожим всех, кто пришел на эту землю», — передает слова Арестовича агентство «Украина».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией», — заявил Путин.