Жители Шадринска прощаются с погибшим на Украине военнослужащим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске Курганской области проходит прощание с военнослужащим Алексеем Павловым, погибшим во время спецоперации на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном военкомате.

«Военнослужащий Алексей Павлов погиб при проведении боевых действий. Прощание с погибшим проходит 11 апреля в Шадринске», — сообщили в военном комиссариате.

Алексей Павлов окончил среднюю общеобразовательную школу №15 Шадринска в 2018 году. В 2019 году был призван в армию. Позже заключил контракт. В церемонии прощания с погибшим принимают участие первый заместитель главы города Шадринска Валерий Харитонов, от правительства Курганской области соболезнования выражает начальник управления по физической культуре и спорта Сергей Моторин. Семье погибшего будет оказана помощь.

В местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» жители Шадринска выражают слова соболезнования семье солдата. Знакомые вспоминают его как доброго и отзывчивого молодого человека. «Мы, живущие, в невосполнимом долгу перед этими мальчиками. Простите, что допустили развитие фашизма», — написала Нафиса Хайдарова в группе «Шадринск — часть России».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться, а в марте 2022 года — начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Российские военные обнаружили на Украине биологические лаборатории, которые финансировались США.

В Шадринске прощаются с погибшим на Украине военнослужащим Алексеем Павловым фото: группа «Шадринск-часть России»

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