Морсы компании «Челябэкопродукт» могут заменить импортную газировку (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Челябэкопродукт» из Челябинска предлагает заменить ушедшие с рынка импортные газированные напитки своими морсами. Многие заказчики высоко оценили качество марки «Морсика», под которой компания выпускает свой продукт, сообщается на сайте центра «Мой бизнес».

«Морсы — прекрасная альтернатива привычным газированным напиткам. Нашу продукцию по достоинству оценили потребители. Однако в связи с переменами на рынке появляются новые ниши, и сейчас мы задумываемся над тем, чтобы расширить ассортимент», — цитирует пресс-служба центра руководителя компании «Челябэкопродукт» Дмитрия Окунева.

Окунев добавил, что сегодня производственные мощности позволяют думать о расширении, компания поставляет продукцию во многие регионы. Директор компании признался, что надеется, что в будущем потребители будут чаще встречать упаковку с их фирменным названием.

Помимо производства морсов компания «Челябэкопродукт» занимается выпуском основы для морсов из свежих ягод, которая поставляется в предприятия общепита, сушеных ягод и варенья. Сейчас компания пополняет продуктовую линейку полуфабрикатами собственного производства.

Некоторые российские предприятия были вынуждены закрыться в условиях санкций. Однако, многие из них проявили гибкость, и подстроились под работу в условиях ограничений. На предприятиях начали развивать программу импортозамещения. А те производства, на которых и до ограничений использовались только отечественные компоненты, начали осваивать новые для себя ниши на рынке после того, как иностранные компании объявили бойкот российскому рынку.

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Компания выпускает напитки под маркой «Морсика» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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