В Тюмени сдают апартаменты «для взрослых» посуточно. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. Стоимость составляет 7000 рублей за сутки.
«Все необходимые для пикантного вечера атрибуты: большая мягкая кровать, клетка… Никаких запретов, полная анонимность, безопасность и 100% стерильность. Сутки — 7000 рублей», — указано в объявлении.
Помимо атрибутов для «горячей ночи», в квартире есть и предметы бытовой необходимости: микроволновка, плита, холодильник, стиральная машина, телевизор, фен и утюг. Квартиру можно снять не только на сутки, но и на ночь, и даже на два часа. Также продавец указал, что те, кто пока не готов уединиться с партнером в романтических апартаментах, могут прийти на экскурсию или провести там фотосессию.
В Тюмени сдают апартаменты «для взрослых» посуточно. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. Стоимость составляет 7000 рублей за сутки. «Все необходимые для пикантного вечера атрибуты: большая мягкая кровать, клетка… Никаких запретов, полная анонимность, безопасность и 100% стерильность. Сутки — 7000 рублей», — указано в объявлении. Помимо атрибутов для «горячей ночи», в квартире есть и предметы бытовой необходимости: микроволновка, плита, холодильник, стиральная машина, телевизор, фен и утюг. Квартиру можно снять не только на сутки, но и на ночь, и даже на два часа. Также продавец указал, что те, кто пока не готов уединиться с партнером в романтических апартаментах, могут прийти на экскурсию или провести там фотосессию. Ранее URA.RU писало о том, что в Перми комнату для БДСМ-свиданий выставили на продажу. Продавец пообещал постоянных клиентов и отсутствие конкурентов.