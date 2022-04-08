Снять апартаменты можно на сутки, ночь или на два часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени сдают апартаменты «для взрослых» посуточно. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. Стоимость составляет 7000 рублей за сутки.

«Все необходимые для пикантного вечера атрибуты: большая мягкая кровать, клетка… Никаких запретов, полная анонимность, безопасность и 100% стерильность. Сутки — 7000 рублей», — указано в объявлении.

Помимо атрибутов для «горячей ночи», в квартире есть и предметы бытовой необходимости: микроволновка, плита, холодильник, стиральная машина, телевизор, фен и утюг. Квартиру можно снять не только на сутки, но и на ночь, и даже на два часа. Также продавец указал, что те, кто пока не готов уединиться с партнером в романтических апартаментах, могут прийти на экскурсию или провести там фотосессию.

Ранее URA.RU писало о том, что в Перми комнату для БДСМ-свиданий выставили на продажу. Продавец пообещал постоянных клиентов и отсутствие конкурентов.

Фото: объявление Avito

Фото: объявление Avito