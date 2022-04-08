В Тюмени резко вырос спрос на подержанные премиальные иномарки

Тюменцы рассматривают подержанные авто как альтернативу новым Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюменской области за год на 52,7% выросли продажи премиальных автомобилей в возрасте до трех лет. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

«В Тюменской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до трех лет увеличились за год на 52,7%. Средняя цена таких авто в регионе при этом выросла за год на 28,8% и достигла 4 500 000 рублей», — рассказали в пресс-службе. В рамках исследования рассматривались показатели по следующим премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

По данным экспертов «Авито Авто» на рост популярности подержанных машин повиляло сокращение предложения на рынке. «В условиях сокращения предложения на рынке новых автомобилей и роста цен, машины в возрасте до 3 лет могут рассматриваться покупателями как прямая альтернатива новым», — добавили там.

Ранее агентство писало, что подержанные автомобили в Тюменской области подорожали в среднем на 100% — 150%. Их цена составляет 600 — 800 тысяч рублей.