10 апреля 2022
09 апреля 2022
08 апреля 2022

Оппозиционер из ХМАО просит Путина и Кадырова уволить мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча главы Сургутского района Андрея Трубецкого с представителями национальных объединений. Лянтор, махиня сергей
Мэр Лянтора Сергей Махиня на обращение пока ника не отреагировал Фото:

Активист и экс-координатор ЛДПР в Сургутском районе ХМАО Игорь Волков просит президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова помочь в увольнении мэра Лянтора Сергея Махини. Свое видеообращение Волков разместил в паблике «Лянтор против коррупции» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемый Владимир Владимирович Путин, Рамзан Ахматович Кадыров, призываю вас провести „спецоперацию по демахинизации“ Лянтора. Люди должны чувствовать себя в безопасности, жить в комфорте, а в нынешних условиях это невозможно. Лянтор без Махини», — сказал Волков.

Волков также заявил, что 10 лет, которые глава находится у власти, он якобы ведет политику бесхозяйственности. По его словам, лянторцы не ощущают себя жителями безопасного города, а действия властей заставляют людей уезжать. «Коммунальный беспредел, пренебрежение главными чиновниками своими обязанностями заставляют уезжать из родного дома жителей Лянтора», — добавил активист. До Махини журналисту URA.RU дозвониться не удалось, он не ответил звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургутского района Андрей Трубецкой на фоне коммунальных скандалов в Лянторе предложил закрыть местную администрацию и передать полномочия управления в район. Он посчитал такую меру оправданной из-за «недееспособности чиновников Лянтора».

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Активист и экс-координатор ЛДПР в Сургутском районе ХМАО Игорь Волков просит президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова помочь в увольнении мэра Лянтора Сергея Махини. Свое видеообращение Волков разместил в паблике «Лянтор против коррупции» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемый Владимир Владимирович Путин, Рамзан Ахматович Кадыров, призываю вас провести „спецоперацию по демахинизации“ Лянтора. Люди должны чувствовать себя в безопасности, жить в комфорте, а в нынешних условиях это невозможно. Лянтор без Махини», — сказал Волков. Волков также заявил, что 10 лет, которые глава находится у власти, он якобы ведет политику бесхозяйственности. По его словам, лянторцы не ощущают себя жителями безопасного города, а действия властей заставляют людей уезжать. «Коммунальный беспредел, пренебрежение главными чиновниками своими обязанностями заставляют уезжать из родного дома жителей Лянтора», — добавил активист. До Махини журналисту URA.RU дозвониться не удалось, он не ответил звонок. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургутского района Андрей Трубецкой на фоне коммунальных скандалов в Лянторе предложил закрыть местную администрацию и передать полномочия управления в район. Он посчитал такую меру оправданной из-за «недееспособности чиновников Лянтора».
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