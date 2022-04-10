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Чиновница из Сургута ушла на повышение в правительство ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, совещание, заседание, депутаты, шариковая ручка
Светлана Петрик будет отвечать за инвестиционную политику в правительстве ХМАО Фото:

Экс-начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута (ХМАО) Светлана Петрик возглавила управление инвестиционной политики в окружном правительстве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сургутской мэрии.

«Специалисты по привлечению инвестиций — товар штучный. Петрик неплохо справлялась со своими обязанностями в мэрии Сургута. В нынешних условиях ее опыт решено было использовать в масштабах всего округа. Теперь для администрации крупнейшего муниципалитета ХМАО встанет вопрос, кем можно будет заменить ушедшую чиновницу. Петрик в свое время приглашали в Сургут из Москвы», — рассказал инсайдер.

На сайте окружного правительства указано, что Петрик возглавила управление инвестиционной политики в департаменте экономического развития ХМАО. В департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента экономического развития мэрии Нижневартовска Ильяна Багишева также оставила свой пост. Теперь она занимает должность начальника отдела маркетинга агентства инвестиционного развития Тюменской области.

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Экс-начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута (ХМАО) Светлана Петрик возглавила управление инвестиционной политики в окружном правительстве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сургутской мэрии. «Специалисты по привлечению инвестиций — товар штучный. Петрик неплохо справлялась со своими обязанностями в мэрии Сургута. В нынешних условиях ее опыт решено было использовать в масштабах всего округа. Теперь для администрации крупнейшего муниципалитета ХМАО встанет вопрос, кем можно будет заменить ушедшую чиновницу. Петрик в свое время приглашали в Сургут из Москвы», — рассказал инсайдер. На сайте окружного правительства указано, что Петрик возглавила управление инвестиционной политики в департаменте экономического развития ХМАО. В департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента экономического развития мэрии Нижневартовска Ильяна Багишева также оставила свой пост. Теперь она занимает должность начальника отдела маркетинга агентства инвестиционного развития Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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