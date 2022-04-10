Чиновница из Сургута ушла на повышение в правительство ХМАО

Экс-начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута (ХМАО) Светлана Петрик возглавила управление инвестиционной политики в окружном правительстве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сургутской мэрии.
«Специалисты по привлечению инвестиций — товар штучный. Петрик неплохо справлялась со своими обязанностями в мэрии Сургута. В нынешних условиях ее опыт решено было использовать в масштабах всего округа. Теперь для администрации крупнейшего муниципалитета ХМАО встанет вопрос, кем можно будет заменить ушедшую чиновницу. Петрик в свое время приглашали в Сургут из Москвы», — рассказал инсайдер.
На сайте окружного правительства указано, что Петрик возглавила управление инвестиционной политики в департаменте экономического развития ХМАО. В департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента экономического развития мэрии Нижневартовска Ильяна Багишева также оставила свой пост. Теперь она занимает должность начальника отдела маркетинга агентства инвестиционного развития Тюменской области.
Экс-начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута (ХМАО) Светлана Петрик возглавила управление инвестиционной политики в окружном правительстве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сургутской мэрии. «Специалисты по привлечению инвестиций — товар штучный. Петрик неплохо справлялась со своими обязанностями в мэрии Сургута. В нынешних условиях ее опыт решено было использовать в масштабах всего округа. Теперь для администрации крупнейшего муниципалитета ХМАО встанет вопрос, кем можно будет заменить ушедшую чиновницу. Петрик в свое время приглашали в Сургут из Москвы», — рассказал инсайдер. На сайте окружного правительства указано, что Петрик возглавила управление инвестиционной политики в департаменте экономического развития ХМАО. В департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента экономического развития мэрии Нижневартовска Ильяна Багишева также оставила свой пост. Теперь она занимает должность начальника отдела маркетинга агентства инвестиционного развития Тюменской области.