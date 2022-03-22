Экс-чиновница из ХМАО нашла престижную работу в Тюмени

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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки
Ильяна Багишева отвечает за маркетинг в инвестиционном агентстве Тюменской области Фото:

Экс-директор департамента экономического развития мэрии Нижневартовска Ильяна Багишева заняла пост начальника отдела маркетинга агентства инвестиционного развития Тюменской области. Учредителем структуры является региональное правительство. Информацию о назначении URA.RU подтвердила сама Багишева.

«Я курирую маркетинг, работу с предпринимательским сообществом, проведение мероприятий, оказываю поддержку в целом предпринимательскому сообществу. В общем, занимаюсь тем же, чем в Нижневартовске, но уже в масштабах Тюменской области», — прокомментировала Багишева.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале экс-чиновница уволилась из мэрии Нижневартовска. Она была одной из претенденток на пост бизнес-омбудсмена Югры, но в итоге ей не удалось занять этот пост.

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Экс-директор департамента экономического развития мэрии Нижневартовска Ильяна Багишева заняла пост начальника отдела маркетинга агентства инвестиционного развития Тюменской области. Учредителем структуры является региональное правительство. Информацию о назначении URA.RU подтвердила сама Багишева. «Я курирую маркетинг, работу с предпринимательским сообществом, проведение мероприятий, оказываю поддержку в целом предпринимательскому сообществу. В общем, занимаюсь тем же, чем в Нижневартовске, но уже в масштабах Тюменской области», — прокомментировала Багишева. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале экс-чиновница уволилась из мэрии Нижневартовска. Она была одной из претенденток на пост бизнес-омбудсмена Югры, но в итоге ей не удалось занять этот пост.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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