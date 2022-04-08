На отдых экс-судьи потратят 111 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Тюменской области за 111 тысяч рублей купит путевку в сочинский санаторий для одного из бывших судей. Информация об этом представлена на сайте госзакупок. Ранее в отставку ушел председатель суда Олег Финько.

«Приобретение путевки на санаторно-курортное лечение судье в отставке. Начальная цена: 111 133 рублей. Место оказания услуг: Сочи, санаторий „Заполярье“», — такие данные значатся в закупке, размещенной Арбитражным судом Тюменской области.

В информации к аукциону изложены требования. Так, на отдыхе бывший судья должен находиться с 1 по 15 июня. Проживание нужно обеспечить в номере категории «Стандарт».

По путевке тюменцу предоставят услуги, в которые обязательно должны входить физиотерапия, лечебные ванны, массаж и посещение бассейна. Питание — трехразовое, по системе «шведский стол». А в самом санатории обязательно должны быть кафе-бар, ресторан, термальный комплекс и тренажерный зал.

Персональные данные человека, который отправится на отдых, в закупке не значатся. При этом ранее Арбитраж лишь один раз заключал подобный контракт: в августе 2021 года две путевки для бывших судей обошлись в 162 тысячи рублей. При этом требования были скромнее: экс-сотрудников отправляли оздоравливаться не на Черное море, а в санаторий «Сибирь» в Тюмени.

Как ранее писало URA.RU, 8 апреля должность председателя Арбитражного суда Тюменской области покинул Олег Финько. Он также написал заявление об отставке с позиции судьи.

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