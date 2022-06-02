В Тобольске возобновили съемки российского блокбастера. Фото

03 июня 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Туристический комплекс «Абалак» будет закрыт для посетителей с 1 по 28 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области начался второй этап съемок российского блокбастера «По щучьему велению». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тобольского района. «В селе Абалак начался второй этап съемок фильма-сказки «По щучьему велению. Съемочная группа снимает летние сцены в туристическом комплексе», — сообщает пресс-служба администрации района. Зимняя часть фильма снималась на реке Иртыш. В съемке некоторых сцен участие принимали местные жители села. Так участие один из жителей пришел на съемочную площадку со своими лошадьми и сыграл ямщика Территория туристического комплекса «Абалак» будет закрыта для посетителей с 1 по 28 июня. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области снимается российский блокбастер. Съемки фильма по мотивам народной сказки проходили в Тобольском районе. Фото: Реквизит к съемкам российского фильма-сказки «По щучьему велению» Фото: Туристический комплекс «Абалак» Фото: Реквизит к съемкам российского фильма-сказки «По щучьему велению» Фото: Туристический комплекс «Абалак» Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюменской области начался второй этап съемок российского блокбастера «По щучьему велению». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тобольского района. «В селе Абалак начался второй этап съемок фильма-сказки «По щучьему велению. Съемочная группа снимает летние сцены в туристическом комплексе», — сообщает пресс-служба администрации района. Зимняя часть фильма снималась на реке Иртыш. В съемке некоторых сцен участие принимали местные жители села. Так участие один из жителей пришел на съемочную площадку со своими лошадьми и сыграл ямщика Территория туристического комплекса «Абалак» будет закрыта для посетителей с 1 по 28 июня. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области снимается российский блокбастер. Съемки фильма по мотивам народной сказки проходили в Тобольском районе.