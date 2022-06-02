02 июня 2022

В Тобольске возобновили съемки российского блокбастера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, архитектура, тобольск, старое здание
Туристический комплекс «Абалак» будет закрыт для посетителей с 1 по 28 июня Фото:

В Тюменской области начался второй этап съемок российского блокбастера «По щучьему велению». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

«В селе Абалак начался второй этап съемок фильма-сказки «По щучьему велению. Съемочная группа снимает летние сцены в туристическом комплексе», — сообщает пресс-служба администрации района.

Зимняя часть фильма снималась на реке Иртыш. В съемке некоторых сцен участие принимали местные жители села. Так участие один из жителей пришел на съемочную площадку со своими лошадьми и сыграл ямщика Территория туристического комплекса «Абалак» будет закрыта для посетителей с 1 по 28 июня.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области снимается российский блокбастер. Съемки фильма по мотивам народной сказки проходили в Тобольском районе.

Фото: Реквизит к съемкам российского фильма-сказки «По щучьему велению»
Фото:

Фото: Реквизит к съемкам российского фильма-сказки «По щучьему велению»
Фото:

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В Тюменской области начался второй этап съемок российского блокбастера «По щучьему велению». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тобольского района. «В селе Абалак начался второй этап съемок фильма-сказки «По щучьему велению. Съемочная группа снимает летние сцены в туристическом комплексе», — сообщает пресс-служба администрации района. Зимняя часть фильма снималась на реке Иртыш. В съемке некоторых сцен участие принимали местные жители села. Так участие один из жителей пришел на съемочную площадку со своими лошадьми и сыграл ямщика Территория туристического комплекса «Абалак» будет закрыта для посетителей с 1 по 28 июня. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области снимается российский блокбастер. Съемки фильма по мотивам народной сказки проходили в Тобольском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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