Медведев заявил, что у Европы «отъехала крыша»

11 апреля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Европе придется забыть об идеалах «зеленой энергетики», считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У Европы «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Пусть Европа, у которой совсем „отъехала крыша“ на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих „зеленых идеалах“. Ее ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде», — написал Медведев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте потребовали запретить импорт российской нефти и газа. 11 апреля ЕС начал работу над шестым пакетом санкций, в который обещают включить «нефтяные опции». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У Европы «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Пусть Европа, у которой совсем „отъехала крыша“ на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих „зеленых идеалах“. Ее ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде», — написал Медведев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте потребовали запретить импорт российской нефти и газа. 11 апреля ЕС начал работу над шестым пакетом санкций, в который обещают включить «нефтяные опции».