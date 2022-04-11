Медведев заявил, что у Европы «отъехала крыша»

У Европы «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
«Пусть Европа, у которой совсем „отъехала крыша“ на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих „зеленых идеалах“. Ее ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде», — написал Медведев.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте потребовали запретить импорт российской нефти и газа. 11 апреля ЕС начал работу над шестым пакетом санкций, в который обещают включить «нефтяные опции».
У Европы «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Пусть Европа, у которой совсем „отъехала крыша“ на почве отказа от российских энергоносителей, забудет о своих „зеленых идеалах“. Ее ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде», — написал Медведев. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, в Европарламенте потребовали запретить импорт российской нефти и газа. 11 апреля ЕС начал работу над шестым пакетом санкций, в который обещают включить «нефтяные опции».