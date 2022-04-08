Самый криминальным район Тюмени взяли под круглосуточный контроль

За Лесобазой начали следить 54 камеры уличного видеонаблюдения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В тюменском микрорайоне Лесобаза, где летом 2021 года была изнасилована и убита 9-летняя девочка, установили современную систему камер уличного видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях. Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рекомендовал главе региона Александру Моору увеличить количество камер на улицах города.

«Построена и запущена в эксплуатацию система видеонаблюдения в Тюмени в районе Лесобазы. Камеры круглосуточно обеспечивают высокое качество изображения при любом освещении. Установленное оборудование способно выдерживать различные погодные условия, в том числе низкую температуру воздуха. Работы выполнены в рамках контракта, заключенного компанией с департаментом информатизации Тюменской области», — сообщили URA.RU в компании «Ростелеком».

Данные круглосуточно передается в Центр обработки при правительстве Тюменской области: 54 видеокамеры позволяют силовикам следить за обстановкой в районе Лесобазы и оперативно реагировать на экстренные ситуации. В систему видеонаблюдения также встроен модуль распознавания лиц.

Как ранее писало URA.RU, 30 июня 2021 года в тюменском микрорайоне Лесобаза пропала 9-летняя девочка. Ее поиски осложняло, в том числе, отсутствие камер уличного наблюдения. Тело ребенка было найдено спустя полтора месяца на берегу озера недалеко от места пропажи. Через несколько дней был задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании девочки, местный житель Виталий Бережной. В ходе следствия он сначала полностью признал вину в содеянном, а затем отказался от своих слов, пояснив, что показания из него выбили через пытки током.

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