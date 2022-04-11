Соловьев определился с планами возглавить ЛДПР

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владир Соловьев не хочет руководить ЛДПР Фото:
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Умер Владимир Жириновский

Телеведущий Владимир Соловьев не планирует становиться лидером ЛДПР. Об этом сообщили в пресс-службе СоловьевLive.

«Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Ранее СМИ писали, что телеведущий претендует на эту должность.

6 апреля после продолжительной болезни скончался многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский. После этого в СМИ появилась информация, что занять место политика может Владимир Соловьев. Позже в пресс-службе ЛДПР заявили, что временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Телеведущий Владимир Соловьев не планирует становиться лидером ЛДПР. Об этом сообщили в пресс-службе СоловьевLive. «Владимир Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Ранее СМИ писали, что телеведущий претендует на эту должность. 6 апреля после продолжительной болезни скончался многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский. После этого в СМИ появилась информация, что занять место политика может Владимир Соловьев. Позже в пресс-службе ЛДПР заявили, что временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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