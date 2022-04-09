Пермяка, погибшего во время спецоперации, наградили за мужество

На прощание с погибшим пришли даже те, кто его лично не знал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Конюково Бардымского округа Пермского края торжественно попрощались с погибшим на Украине Эдуардом Ишмановым. Молодого человека посмертно наградили Орденом Мужества, сообщается в официальной группе Бардымского муниципального округа во «ВКонтакте».

«Проститься с героем, который посмертно представлен к государственной награде „Орден Мужества“, пришли его одноклассники, родные и знакомые, представители власти, школьники, соседи и друзья», — сообщается в паблике. Церемонию прощания посетили и другие местные жители, которые лично Ишманова не знали.

Родившийся в 2000 году Ишманов ушел на срочную службу в 2018 году, после чего подписал контракт. Попрощались с военнослужащим у здания Елпачихинского дома культуры. Погибшему герою отдали последние воинские почести и похоронили по мусульманским традициям на кладбище его родной деревни Конюково.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось о блокировке российскими войсками городов Харькова и Николаева, а также установлении контроля над Херсонской и Запорожской областью. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, приоритет российской армии — поражение целей военной инфраструктуры и нацбатов. По его словам, спецоперация — мера вынужденная для предотвращения восьмилетнего геноцида мирного населения Донбасса