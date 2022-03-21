Из ХМАО на Украину отправится первая гуманитарная миссия

Раздача гуманитарной помощи планируется на территориях, освобожденных российскими военными Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сегодня ночью из ХМАО на Украину отправится гуманитарная миссия с 70 тоннами вещей, еды длительного хранения и средств личной гигиены. Об этом URA.RU рассказал глава гуманитарного корпуса Югры Эдуард Логинов.

«Сегодня в составе гуманитарной миссии на Украину выезжают 11 человек. Сейчас решается вопрос о вылете бортов, по плану последний подлежит погрузке в три часа ночи по московскому времени. В ближайшее время будет открыт коридор, местонахождение которого нам не сообщается — это секретная информация», — сказал Логинов.

По словам главы гумкорпуса, югорчанами собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины. Вопрос о ее распределении по населенным пунктам будет решаться на месте. «Все зависит от задач, поставленных МЧС России и Минобороны. Сейчас известно, что мы повезем гуманитарную помощь на освобожденные нашими военными территории Украины», — добавил Логинов. В своем телеграм-канале, вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов поблагодарил жителей региона за активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Украины. «Спасибо, всем югорчанам, помогающим собирать необходимые вещи для отправки нуждающимся», — написал Шипилов.

URA.RU сообщало, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. Это позволило России избежать нападения со стороны НАТО на следующий день. По словам президента РФ Владимира Путина, операция носит освободительный характер, а планов по оккупации Украины и причинения вреда мирным гражданам у российских войск нет. В ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска не выпускают беженцев и граждан по гуманитарным коридорам, а желающих перебраться в другие регионы, используют в качестве живых щитов.

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