Евгений был танкистом и гордился службой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После гибели на Украине 21-летнего свердловского танкиста Евгения Черкасова его семья получила телефон парня и словно заново «встретилась» с родным, любимым человеком. На фотографиях мама увидела, как возмужал ее сын, который юнцом ушел в армию. Семья Черкасовых поделилась с URA.RU последними фото и видео солдата.

«Наше первое впечатление — парень вырос, возмужал, у него была там своя жизнь. Женя был добрый, веселый, очень много фотографировал, гулял, бывал в разных городах. В телефоне прямо жизнь кипит! Столько всяких видяшек, видно, что все друг к другу хорошо относятся, все на позитиве. Мне аж самой захотелось очутиться в том моменте, побыть с ними», — призналась тетя Евгения Черкасова, Оксана.

Женя попал срочником в Новочеркасск Ростовской области, потом остался служить по контракту. После полуторагодовалой разлуки он устроил сюрприз: без предупреждения приехал в родное село Никольское в отпуск. Семья поделилась с агентством видеокадрами, на которых солдат с цветами пришел в гости к прабабушке. 83-летняя женщина — сама ребенок войны — со слезами встретила любимого правнука. Тогда она не могла знать, что ей придется пережить Женю: он погиб 6 марта под Мариуполем.

«До сих пор плачем, переживаем. Может, кто-то думает, что мы озлобились, а мы наоборот сплотились, мы поддерживаем спецоперацию, мы понимаем, что это нужно. Наш ребенок — герой! И деревня сплотилась, люди попритихли: такие глобальные вопросы решаются, сейчас не до сахара», — говорит Оксана.

Женщина рассказала, что на похоронах Жени в Никольском был контрактник, который хотел завершить свою службу. Вскоре он пришел попрощаться и сказал, что уезжает на Украину. На удивленный вопрос мужчина ответил: «Я не смог. Такие пацаны молоденькие нас защищают, гибнут, а я дома буду сидеть?».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам российского лидера, Кремль не собирается оккупировать чужую территорию, а намерен лишь положить конец многолетнему геноциду жителей Донбасса. По словам Путина, спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Российская сторона предлагала украинской для предотвращения операции вывести войска из ДНР и ЛНР, но Киев не захотел.

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