10 апреля 2022

Семья увидела последние фото и видео погибшего на Украине солдата. «Наш ребенок — герой»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, зима, армия, сухопутные войска, война, танкист, военный, бушлат, зимняя форма
Евгений был танкистом и гордился службой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После гибели на Украине 21-летнего свердловского танкиста Евгения Черкасова его семья получила телефон парня и словно заново «встретилась» с родным, любимым человеком. На фотографиях мама увидела, как возмужал ее сын, который юнцом ушел в армию. Семья Черкасовых поделилась с URA.RU последними фото и видео солдата.

«Наше первое впечатление — парень вырос, возмужал, у него была там своя жизнь. Женя был добрый, веселый, очень много фотографировал, гулял, бывал в разных городах. В телефоне прямо жизнь кипит! Столько всяких видяшек, видно, что все друг к другу хорошо относятся, все на позитиве. Мне аж самой захотелось очутиться в том моменте, побыть с ними», — призналась тетя Евгения Черкасова, Оксана.

Женя попал срочником в Новочеркасск Ростовской области, потом остался служить по контракту. После полуторагодовалой разлуки он устроил сюрприз: без предупреждения приехал в родное село Никольское в отпуск. Семья поделилась с агентством видеокадрами, на которых солдат с цветами пришел в гости к прабабушке. 83-летняя женщина — сама ребенок войны — со слезами встретила любимого правнука. Тогда она не могла знать, что ей придется пережить Женю: он погиб 6 марта под Мариуполем.

Новость по теме
Погибший танкист скрывал от мамы участие в операции на Украине. Фото

«До сих пор плачем, переживаем. Может, кто-то думает, что мы озлобились, а мы наоборот сплотились, мы поддерживаем спецоперацию, мы понимаем, что это нужно. Наш ребенок — герой! И деревня сплотилась, люди попритихли: такие глобальные вопросы решаются, сейчас не до сахара», — говорит Оксана.

Женщина рассказала, что на похоронах Жени в Никольском был контрактник, который хотел завершить свою службу. Вскоре он пришел попрощаться и сказал, что уезжает на Украину. На удивленный вопрос мужчина ответил: «Я не смог. Такие пацаны молоденькие нас защищают, гибнут, а я дома буду сидеть?».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам российского лидера, Кремль не собирается оккупировать чужую территорию, а намерен лишь положить конец многолетнему геноциду жителей Донбасса. По словам Путина, спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Российская сторона предлагала украинской для предотвращения операции вывести войска из ДНР и ЛНР, но Киев не захотел.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После гибели на Украине 21-летнего свердловского танкиста Евгения Черкасова его семья получила телефон парня и словно заново «встретилась» с родным, любимым человеком. На фотографиях мама увидела, как возмужал ее сын, который юнцом ушел в армию. Семья Черкасовых поделилась с URA.RU последними фото и видео солдата. «Наше первое впечатление — парень вырос, возмужал, у него была там своя жизнь. Женя был добрый, веселый, очень много фотографировал, гулял, бывал в разных городах. В телефоне прямо жизнь кипит! Столько всяких видяшек, видно, что все друг к другу хорошо относятся, все на позитиве. Мне аж самой захотелось очутиться в том моменте, побыть с ними», — призналась тетя Евгения Черкасова, Оксана. Женя попал срочником в Новочеркасск Ростовской области, потом остался служить по контракту. После полуторагодовалой разлуки он устроил сюрприз: без предупреждения приехал в родное село Никольское в отпуск. Семья поделилась с агентством видеокадрами, на которых солдат с цветами пришел в гости к прабабушке. 83-летняя женщина — сама ребенок войны — со слезами встретила любимого правнука. Тогда она не могла знать, что ей придется пережить Женю: он погиб 6 марта под Мариуполем. «До сих пор плачем, переживаем. Может, кто-то думает, что мы озлобились, а мы наоборот сплотились, мы поддерживаем спецоперацию, мы понимаем, что это нужно. Наш ребенок — герой! И деревня сплотилась, люди попритихли: такие глобальные вопросы решаются, сейчас не до сахара», — говорит Оксана. Женщина рассказала, что на похоронах Жени в Никольском был контрактник, который хотел завершить свою службу. Вскоре он пришел попрощаться и сказал, что уезжает на Украину. На удивленный вопрос мужчина ответил: «Я не смог. Такие пацаны молоденькие нас защищают, гибнут, а я дома буду сидеть?». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам российского лидера, Кремль не собирается оккупировать чужую территорию, а намерен лишь положить конец многолетнему геноциду жителей Донбасса. По словам Путина, спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Российская сторона предлагала украинской для предотвращения операции вывести войска из ДНР и ЛНР, но Киев не захотел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...