Украинцам предлагают за деньги уехать за границу, избежав призыва

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За возможность сбежать с Украины придется заплатить от 12 до 63 тысяч рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Неизвестные предлагают помощь в эмиграции мужчинам, которых призывают в армию. Такой новый вид бизнеса появился на Украине, как сообщают различные telegram-каналы. Корреспонденты URA.RU пообщались с подобными «предпринимателями» и узнали стоимость услуг.

Цена подобного дезертирства варьируется от 5 (12 650 рублей) до 25 (63 250 рублей) тысяч гривен. URA.RU выяснило, что желающие могут уехать в Польшу или Молдавию под предлогом необходимости лечения в Европе или по отдельным документам о пересечении границы до 24 февраля 2022 года.

Ранее в Верховную Раду был внесен законопроект, который грозит незаконно уехавшим из страны до 10 лет тюрьмы. Пересечение границы всеми лицами, которые подлежат мобилизации, наказывается лишением свободы с конфискацией имущества, говорится в тексте законопроекта.

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Неизвестные предлагают помощь в эмиграции мужчинам, которых призывают в армию. Такой новый вид бизнеса появился на Украине, как сообщают различные telegram-каналы. Корреспонденты URA.RU пообщались с подобными «предпринимателями» и узнали стоимость услуг. Цена подобного дезертирства варьируется от 5 (12 650 рублей) до 25 (63 250 рублей) тысяч гривен. URA.RU выяснило, что желающие могут уехать в Польшу или Молдавию под предлогом необходимости лечения в Европе или по отдельным документам о пересечении границы до 24 февраля 2022 года. Ранее в Верховную Раду был внесен законопроект, который грозит незаконно уехавшим из страны до 10 лет тюрьмы. Пересечение границы всеми лицами, которые подлежат мобилизации, наказывается лишением свободы с конфискацией имущества, говорится в тексте законопроекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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