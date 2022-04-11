Свердловские энергетики рассказали, когда начнутся опрессовки

Опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут в четыре этапа с мая по август Фото: Анна Майорова © URA.RU

Летние опрессовки в Свердловской области пройдут в четыре этапа — по три дня в мае, июне, июле и августе. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбургской теплосетей компании.

«Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании проведут гидравлические испытания тепловых сетей (опрессовки) в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме в четыре этапа», — рассказали в ЕТК. Энергетики обещают, что работы будут проводиться без отключения горячей воды по следующему графику:

первый этап с 17 по 20 мая;

второй этап с 7 по 10 июня;

третий этап с 19 по 22 июля;

четвертый этап с 9 по 12 августа.

Ранее городские власти уже рассказывали, что планируют провести опрессовки с мая по август. В тот момент, когда на эту тему с журналистами общался заместитель мэра Екатеринбурга Владимир Гейко, конкретные даты проведения мероприятий были в разработке.

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