Свердловские энергетики рассказали, когда начнутся опрессовки

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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут в четыре этапа с мая по август Фото:

Летние опрессовки в Свердловской области пройдут в четыре этапа — по три дня в мае, июне, июле и августе. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбургской теплосетей компании.

«Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании проведут гидравлические испытания тепловых сетей (опрессовки) в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме в четыре этапа», — рассказали в ЕТК. Энергетики обещают, что работы будут проводиться без отключения горячей воды по следующему графику:

  • первый этап с 17 по 20 мая;
  • второй этап с 7 по 10 июня;
  • третий этап с 19 по 22 июля;
  • четвертый этап с 9 по 12 августа.

Ранее городские власти уже рассказывали, что планируют провести опрессовки с мая по август. В тот момент, когда на эту тему с журналистами общался заместитель мэра Екатеринбурга Владимир Гейко, конкретные даты проведения мероприятий были в разработке.

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Летние опрессовки в Свердловской области пройдут в четыре этапа — по три дня в мае, июне, июле и августе. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбургской теплосетей компании. «Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании проведут гидравлические испытания тепловых сетей (опрессовки) в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме в четыре этапа», — рассказали в ЕТК. Энергетики обещают, что работы будут проводиться без отключения горячей воды по следующему графику: Ранее городские власти уже рассказывали, что планируют провести опрессовки с мая по август. В тот момент, когда на эту тему с журналистами общался заместитель мэра Екатеринбурга Владимир Гейко, конкретные даты проведения мероприятий были в разработке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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