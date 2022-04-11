Экс-депутат Рады: командир «Азова»* бросил погибать своих бойцов

11 апреля 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Командиру удалось выбраться на уцелевшем самолете в одиночку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командиру нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Денису Прокопенко удалось вырваться из окружения в Мариуполе, бросив погибать своих бойцов. Сейчас Прокопенко находится в Киеве, сообщил отстраненный от должности депутат Верховной Рады Илья Кива в своем telegram-канале. «По имеющейся у меня информации, командир „Азова“ Прокопенко бросил погибать свое подразделение. Ему удалось вырваться из окружения на одном из уцелевших вертолетов и сейчас он находится в Киеве» — утверждает Кива. Сбежавший командир, который оставил на верную смерть своих бойцов, заслуживает еще одной награды от Зеленского, иронизирует экс-депутат. В Минобороны России 5 апреля сообщили, что утром в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей «Азова». Два украинских вертолета Ми-8, которые пытались пробраться к городу, были сбиты из переносных ракетных комплексов, сообщил официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, это является необходимым шагом для защиты мирного населения Донбасса от геноцида. Минобороны России также отмечало, что приоритетным для армии является избежание жертв среди обычных граждан. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Командиру нацбатальона «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Денису Прокопенко удалось вырваться из окружения в Мариуполе, бросив погибать своих бойцов. Сейчас Прокопенко находится в Киеве, сообщил отстраненный от должности депутат Верховной Рады Илья Кива в своем telegram-канале. «По имеющейся у меня информации, командир „Азова“ Прокопенко бросил погибать свое подразделение. Ему удалось вырваться из окружения на одном из уцелевших вертолетов и сейчас он находится в Киеве» — утверждает Кива. Сбежавший командир, который оставил на верную смерть своих бойцов, заслуживает еще одной награды от Зеленского, иронизирует экс-депутат. В Минобороны России 5 апреля сообщили, что утром в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей «Азова». Два украинских вертолета Ми-8, которые пытались пробраться к городу, были сбиты из переносных ракетных комплексов, сообщил официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, это является необходимым шагом для защиты мирного населения Донбасса от геноцида. Минобороны России также отмечало, что приоритетным для армии является избежание жертв среди обычных граждан.