Еще одна европейская страна пошла на требования Путина

11 апреля 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Венгрия пошла на ультиматум Путина по оплате газа рублем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Венгрия готова оплачивать российский газ рублями, заявил глава местного МИД Петер Сийярто. Ранее с требованием платить за газ из России в рублях выступал президент РФ Владимир Путин. «Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», — заявил Сийярто. Его выступление опубликовано на странице министра в соцсетях. О том, что Венгрия пошла на требование России писало агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра страны Виктора Орбана. Тогда он заявлял, что «это не является проблемой». Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Ряд стран, например, Германия и Франция отказались выполнять ультиматум. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Венгрия готова оплачивать российский газ рублями, заявил глава местного МИД Петер Сийярто. Ранее с требованием платить за газ из России в рублях выступал президент РФ Владимир Путин. «Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», — заявил Сийярто. Его выступление опубликовано на странице министра в соцсетях. О том, что Венгрия пошла на требование России писало агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра страны Виктора Орбана. Тогда он заявлял, что «это не является проблемой». Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Ряд стран, например, Германия и Франция отказались выполнять ультиматум.