11 апреля 2022

Семейный бизнес мэра Перми показал рост

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Виды города и жанр. Пермь, новостройка, виды города, дом бульвар гагарина 18 в перми, пзсп
ПЗСП строит жилые и нежилые здания и сооружения Фото:

Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат заксобрания края и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года. Информация отражена в финансовой отчетности, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

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АО «Специализированный застройщик ПЗСП», выручка 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 29,6 млн рублей», — указано в отчете. По итогам 2020 года чистая прибыль ПЗСП составила 6,5 млн рублей, таким образом, за год она увеличилась более, чем в 4,5 раза.

Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занял пост генерального директора предприятия в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший впоследствии мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет указанного акционерного общества.

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Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат заксобрания края и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года. Информация отражена в финансовой отчетности, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). АО «Специализированный застройщик ПЗСП», выручка 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 29,6 млн рублей», — указано в отчете. По итогам 2020 года чистая прибыль ПЗСП составила 6,5 млн рублей, таким образом, за год она увеличилась более, чем в 4,5 раза. Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занял пост генерального директора предприятия в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший впоследствии мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет указанного акционерного общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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