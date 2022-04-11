Семейный бизнес мэра Перми показал рост

Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат заксобрания края и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года. Информация отражена в финансовой отчетности, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
АО «Специализированный застройщик ПЗСП», выручка 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 29,6 млн рублей», — указано в отчете. По итогам 2020 года чистая прибыль ПЗСП составила 6,5 млн рублей, таким образом, за год она увеличилась более, чем в 4,5 раза.
Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занял пост генерального директора предприятия в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший впоследствии мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет указанного акционерного общества.
Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат заксобрания края и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года. Информация отражена в финансовой отчетности, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). АО «Специализированный застройщик ПЗСП», выручка 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 29,6 млн рублей», — указано в отчете. По итогам 2020 года чистая прибыль ПЗСП составила 6,5 млн рублей, таким образом, за год она увеличилась более, чем в 4,5 раза. Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занял пост генерального директора предприятия в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший впоследствии мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет указанного акционерного общества.