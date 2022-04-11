Семейный бизнес мэра Перми показал рост

ПЗСП строит жилые и нежилые здания и сооружения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат заксобрания края и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года. Информация отражена в финансовой отчетности, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

АО «Специализированный застройщик ПЗСП», выручка 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 29,6 млн рублей», — указано в отчете. По итогам 2020 года чистая прибыль ПЗСП составила 6,5 млн рублей, таким образом, за год она увеличилась более, чем в 4,5 раза.

Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занял пост генерального директора предприятия в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший впоследствии мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет указанного акционерного общества.