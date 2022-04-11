Песков высказался о беседе Путина и канцлера Австрии Нехаммера 12 апреля 2022 в 00:29 Размер текста - 17 + По словам Дмитрия Пескова, встреча Владимира Путина и Карла Нехаммера прошла весьма быстро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Диалог президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера был весьма быстрым по меркам последнего времени. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил, что не может ничего сказать об итогах встречи, потому что пока еще с ними не ознакомился. Диалог Путина и Нехаммера проходил в закрытом режиме, сообщает RT. Политолог Сергей Станкевич объяснил необходимость этих переговоров, сообщает телеканал 360. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Диалог президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера был весьма быстрым по меркам последнего времени. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил, что не может ничего сказать об итогах встречи, потому что пока еще с ними не ознакомился. Диалог Путина и Нехаммера проходил в закрытом режиме, сообщает RT. Политолог Сергей Станкевич объяснил необходимость этих переговоров, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям