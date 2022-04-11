11 апреля 2022

Песков высказался о беседе Путина и канцлера Австрии Нехаммера

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
По словам Дмитрия Пескова, встреча Владимира Путина и Карла Нехаммера прошла весьма быстро Фото:

Диалог президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера был весьма быстрым по меркам последнего времени. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил, что не может ничего сказать об итогах встречи, потому что пока еще с ними не ознакомился.

Диалог Путина и Нехаммера проходил в закрытом режиме, сообщает RT. Политолог Сергей Станкевич объяснил необходимость этих переговоров, сообщает телеканал 360.

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Диалог президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера был весьма быстрым по меркам последнего времени. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил, что не может ничего сказать об итогах встречи, потому что пока еще с ними не ознакомился. Диалог Путина и Нехаммера проходил в закрытом режиме, сообщает RT. Политолог Сергей Станкевич объяснил необходимость этих переговоров, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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