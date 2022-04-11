В Тюмень пришел дым от пожаров в Омской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень накрыло дымом от природных пожаров в соседней Омской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. При этом власти отчитались о пожарах на территории Тюменской области.

«По состоянию на утро 12 апреля г в Тюменской области действуют пожары только в Сладковском районе. По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ветер дует со стороны Омска. Жители некоторых микрорайонов Тюмени видят дым от пожаров из Называевского района Омской области», — рассказали в инфоцентре.

Ранее тюменцы массового жаловались на запах гари в соцсетях. «Опять горят торфяники? Или откуда опять запах дыма?» — поинтересовался в паблике «ЧС Тюмень» Михаил Тюменцев. «Второй день, но сегодня сильнее гарь, аж горло першит», — посетовала там же Тамара Уманова.

В мае—июне 2021 года в Тюменской области бушевали сильнейшие за 10 лет пожары. Из-за недоработок в их тушении замгенпрокурора России Сергей Зайцев внес представление в адрес замгубернатора Ларисы Теплоуховой.