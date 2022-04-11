11 апреля 2022
08 апреля 2022

Тюмень накрыло запахом гари от пожаров. Власти винят соседний регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В Тюмень пришел дым от пожаров в Омской области Фото:

Тюмень накрыло дымом от природных пожаров в соседней Омской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. При этом власти отчитались о пожарах на территории Тюменской области.

«По состоянию на утро 12 апреля г в Тюменской области действуют пожары только в Сладковском районе. По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ветер дует со стороны Омска. Жители некоторых микрорайонов Тюмени видят дым от пожаров из Называевского района Омской области», — рассказали в инфоцентре.

Ранее тюменцы массового жаловались на запах гари в соцсетях. «Опять горят торфяники? Или откуда опять запах дыма?» — поинтересовался в паблике «ЧС Тюмень» Михаил Тюменцев. «Второй день, но сегодня сильнее гарь, аж горло першит», — посетовала там же Тамара Уманова.

В мае—июне 2021 года в Тюменской области бушевали сильнейшие за 10 лет пожары. Из-за недоработок в их тушении замгенпрокурора России Сергей Зайцев внес представление в адрес замгубернатора Ларисы Теплоуховой.

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Тюмень накрыло дымом от природных пожаров в соседней Омской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. При этом власти отчитались о пожарах на территории Тюменской области. «По состоянию на утро 12 апреля г в Тюменской области действуют пожары только в Сладковском районе. По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ветер дует со стороны Омска. Жители некоторых микрорайонов Тюмени видят дым от пожаров из Называевского района Омской области», — рассказали в инфоцентре. Ранее тюменцы массового жаловались на запах гари в соцсетях. «Опять горят торфяники? Или откуда опять запах дыма?» — поинтересовался в паблике «ЧС Тюмень» Михаил Тюменцев. «Второй день, но сегодня сильнее гарь, аж горло першит», — посетовала там же Тамара Уманова. В мае—июне 2021 года в Тюменской области бушевали сильнейшие за 10 лет пожары. Из-за недоработок в их тушении замгенпрокурора России Сергей Зайцев внес представление в адрес замгубернатора Ларисы Теплоуховой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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