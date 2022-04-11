Курганский завод по производству мостов ищет новых работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одном из крупнейших предприятий Кургана, которое поставляет мостовые металлоконструкции в Европу, открыто 15 новых вакансий. Объявления о наборе сотрудников размещены на официальном сайте ЗАО «Курганстальмост».

Предприятие готово принять на работу инженеров, специалистов отделов, слесарей, электрогазосварщиков, машиниста мостового крана, уборщиков и буфетчика. «Требуется инженер-программист бюро бухгалтерского учета с заработной платой от 65 000 рублей на руки. Требование: образование высшее (техническое), рассмотрим кандидатуру студента. Опыт разработки ПО», — говорится в вакансии.

Специалисту по надзору за опасными производственными объектами (газы, сосуды) предлагают зарплату 45 000 рублей. Технику-метрологу — от 22 000 рублей до вычета налогов. Электрогазосварщику обещают платить от 65 000 до 75 000 рублей на руки. Слесарю-ремонтнику — от 45 000 рублей. Буфетчику предлагают заработную плату 20 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что оборонному заводу «Курганприбор», который принадлежал сенатору Сергею Муратову, требуются начальник отдела — главный конструктор направления энергетических установок, инженер по автоматизации производственных процессов, фрезеровщик, наладчику станков и манипуляторов с ПУ, слесарь-испытатель. Курганский машиностроительный завод в связи с нехваткой кадров приглашал на работу слесаря по ремонту боевых и спецмашин, инженера-конструктора, инженера-химика, электрогазосварщика, машиниста крана, наладчиков и водителей.

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