Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты страны. Дата

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Запрет полетов продлен до 19 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запрет на полеты на Юг России продлен для россиян еще на неделю — до 19 апреля. Такая информация сообщается на официальном сайте Росавиации.

«До 19 апреля 2022 года 03:45 часов продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. В их числе — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается в сообщении ведомства.

Остальные аэропорты работают без изменений. В ведомстве также порекомендовали использовать для перелетов аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Предыдущее решение о запрете полетов на Юг России действовало до 13 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находились в регионах, близких к границам Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Оккупация в планы России не входит.

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Запрет на полеты на Юг России продлен для россиян еще на неделю — до 19 апреля. Такая информация сообщается на официальном сайте Росавиации. «До 19 апреля 2022 года 03:45 часов продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. В их числе — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается в сообщении ведомства. Остальные аэропорты работают без изменений. В ведомстве также порекомендовали использовать для перелетов аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя. Предыдущее решение о запрете полетов на Юг России действовало до 13 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находились в регионах, близких к границам Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Оккупация в планы России не входит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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