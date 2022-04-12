Запрет полетов продлен до 19 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запрет на полеты на Юг России продлен для россиян еще на неделю — до 19 апреля. Такая информация сообщается на официальном сайте Росавиации.

«До 19 апреля 2022 года 03:45 часов продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. В их числе — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается в сообщении ведомства.

Остальные аэропорты работают без изменений. В ведомстве также порекомендовали использовать для перелетов аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Предыдущее решение о запрете полетов на Юг России действовало до 13 апреля. Приостановление работы 12 аэропортов связано с тем, что все они находились в регионах, близких к границам Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Оккупация в планы России не входит.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.