Руководство города опасалось протестного голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума Екатеринбурга утвердила изменение статуса участка в поселке Калиновский (северный берег Шарташа), необходимое для строительства там транспортно-логистического центра «Уральский». Несмотря на споры, вопрос утвердили почти единогласно — «за» проголосовали 28 человек, против — один (депутат от «Яблока» Константин Киселев), воздержались — трое (фракция КПРФ).

«В целях приведения правил землепользования и застройки в соответствие генеральному плану предлагается установить в границах территории, предусмотренной под развитие транспортно-логистического центра „Уральский“, территориальную зону Ц-3 (зона транспортной инфраструктуры). В настоящий момент данная территория находится в ЗРЗ (зона развития застройки)», — передает слова начальника Главархитектуры Алексея Храмова корреспондент URA.RU.

Коммунисты в лице Романа Ступникова и Руслана Камалетдинова напомнили, что против строительства ТЛЦ выступают местные жители (преимущественно семьи, ранее получившие в Калиновском землю по льготам). И они опасаются, что работа ТЛЦ ударит по экологии и перегрузит улицу Мурзинскую. Отвечая на второе, Храмов заверил, что через поселок фуры ездить не будут. За проект выступили депутаты Александр Колесников, Владимир Крицкий, Григорий Вихарев и Тимофей Жуков. По их словам, застройщик, «Екатеринбургский транспортный терминал» (его бенефициары — в Москве), принесет инвестиции. Кроме того, ТЛЦ закрепляет за Екатеринбургом статус «важнейшего торгово-транспортного узла», заявил с трибуны Колесников. Также он предположил, что за выступлениями горожан против ТЛЦ может стоять чей-то коммерческий интерес (такие подозрения есть и у мэрии). «На мнение жителей влияют третьи лица», — чуть позже неожиданно поддержал версию Камалетдинов.

По данным URA.RU, администрация опасалась, что депутаты могут устроить протестное голосование против ТЛЦ — из-за того, что мэрия через заксобрание в эти дни лишает их серьезных градостроительных полномочий. Подстраховываясь, чиновники, по слухам, даже попросили Колесникова обзвонить коллег за день до голосования с просьбой поддержать стройку.

ТЛЦ «Уральский» планируется возвести к 2024 году. На территории в 162 гектара инвестор построит железнодорожные пути и контейнерные площадки. И туда будут приходить поезда с самыми разными грузами — от заказов с Ozon или AliExpress до продовольственных товаров.

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