Курганская КПРФ попала в сложную ситуацию из-за ухода депутатов

Наталья Воробьева стала третьим депутатом покинувшим ряды КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Третий депутат покинул ряды курганской КПРФ, что демонстрирует усиливающийся конфликт в рядах коммунистов. Как именно усложнится ситуация в партии и что будет с мандатом Натальи Воробьевой, которая прошла в облдуму по партийному списку, но вышла из КПРФ, рассказал URA.RU политолог Сергей Ширяев.

«На самом деле лишение мандатов отколовшихся депутатов — это вопрос времени. КПРФ может найти достойную замену ушедшим, поскольку все они избирались по спискам партии. Пока, видимо, надеются найти общий язык и погасить внутрипартийный конфликт, но если это не удастся, то места вышедших из состава КПРФ депутатов могут занять новые лица», — рассказал Ширяев.

Депутат Курганской областной думы от фракции КПРФ Наталья Воробьева написала заявление о выходе из партии. Ранее из КПРФ вышли депутаты курганской гордумы Максим Пивоваров и Яков Сидоров. При этом и Сидоров, и Пивоваров пока сохранили мандаты депутатов и членство во фракции КПРФ в гордуме.

Сама Наталья Воробьева в разговоре с корреспондентом URA.RU отказалась комментировать ситуацию. Первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов не стал комментировать вопрос о возможном лишении мандатов отколовшихся депутатов, сославшись на занятость. Год назад депутаты Сидоров, Воробьева и Пивоваров отказались избираться в новый состав комитета КПРФ Курганской области.