В курганской КПРФ усиливается конфликт

12 апреля 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Наталья Воробьева (слева) написала заявление о выходе из КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской областной Думы, представитель фракции коммунистов Наталья Воробьева написала заявление о выходе из КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии. «У нас не крепостное право, каждый человек имеет право на свое мнение», — подтвердил первый секретарь областного комитета КПРФ Виктор Зырянов. Сама Наталья Воробьева в разговоре с корреспондентом URA.RU отказалась комментировать ситуацию. Ранее ряды КПРФ покинул депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, объяснив это разногласиями с руководством регионального отделения партии. До него аналогичное решение принял депутат думы Кургана Максим Пивоваров. При этом и Сидоров и Пивоваров пока сохранили мандаты депутатов и остались во фракции КПРФ в гордуме. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Депутат Курганской областной Думы, представитель фракции коммунистов Наталья Воробьева написала заявление о выходе из КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии. «У нас не крепостное право, каждый человек имеет право на свое мнение», — подтвердил первый секретарь областного комитета КПРФ Виктор Зырянов. Сама Наталья Воробьева в разговоре с корреспондентом URA.RU отказалась комментировать ситуацию. Ранее ряды КПРФ покинул депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, объяснив это разногласиями с руководством регионального отделения партии. До него аналогичное решение принял депутат думы Кургана Максим Пивоваров. При этом и Сидоров и Пивоваров пока сохранили мандаты депутатов и остались во фракции КПРФ в гордуме.