11 апреля 2022

В курганской КПРФ усиливается конфликт

© Служба новостей «URA.RU»
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Спец комиссия выбирает главу города. Курган, воробьева наталья, еремин сергей, пущин артур
Наталья Воробьева (слева) написала заявление о выходе из КПРФ Фото:

Депутат Курганской областной Думы, представитель фракции коммунистов Наталья Воробьева написала заявление о выходе из КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии.

«У нас не крепостное право, каждый человек имеет право на свое мнение», — подтвердил первый секретарь областного комитета КПРФ Виктор Зырянов. Сама Наталья Воробьева в разговоре с корреспондентом URA.RU отказалась комментировать ситуацию.

Ранее ряды КПРФ покинул депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, объяснив это разногласиями с руководством регионального отделения партии. До него аналогичное решение принял депутат думы Кургана Максим Пивоваров. При этом и Сидоров и Пивоваров пока сохранили мандаты депутатов и остались во фракции КПРФ в гордуме.

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Депутат Курганской областной Думы, представитель фракции коммунистов Наталья Воробьева написала заявление о выходе из КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии. «У нас не крепостное право, каждый человек имеет право на свое мнение», — подтвердил первый секретарь областного комитета КПРФ Виктор Зырянов. Сама Наталья Воробьева в разговоре с корреспондентом URA.RU отказалась комментировать ситуацию. Ранее ряды КПРФ покинул депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, объяснив это разногласиями с руководством регионального отделения партии. До него аналогичное решение принял депутат думы Кургана Максим Пивоваров. При этом и Сидоров и Пивоваров пока сохранили мандаты депутатов и остались во фракции КПРФ в гордуме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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