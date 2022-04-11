В курганской КПРФ усиливается конфликт

Депутат Курганской областной Думы, представитель фракции коммунистов Наталья Воробьева написала заявление о выходе из КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии.
«У нас не крепостное право, каждый человек имеет право на свое мнение», — подтвердил первый секретарь областного комитета КПРФ Виктор Зырянов. Сама Наталья Воробьева в разговоре с корреспондентом URA.RU отказалась комментировать ситуацию.
Депутат Курганской областной Думы, представитель фракции коммунистов Наталья Воробьева написала заявление о выходе из КПРФ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии. «У нас не крепостное право, каждый человек имеет право на свое мнение», — подтвердил первый секретарь областного комитета КПРФ Виктор Зырянов. Сама Наталья Воробьева в разговоре с корреспондентом URA.RU отказалась комментировать ситуацию. Ранее ряды КПРФ покинул депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, объяснив это разногласиями с руководством регионального отделения партии. До него аналогичное решение принял депутат думы Кургана Максим Пивоваров. При этом и Сидоров и Пивоваров пока сохранили мандаты депутатов и остались во фракции КПРФ в гордуме.