Правительство выделило миллиарды рублей на поддержку регионов РФ

Правительство РФ выделило 54 из 62 регионов более 3,7 млрд рублей в 2022 году. Документ об этом содержится на официальном сайте исполнительного органа.
«Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь идет о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций», — отмечается в документе
При этом Курганской области выделили 30 млн рублей, Пермский край получил 25 более 25 млн рублей. Тюменской области досталось 45,7 млн рублей, Челябинской области — 40 млн рублей.
Деньги также пойдут на создание новых рабочих мест в субъектах федерации. Госфинансирование доступно, если в модернизацию предприятий будут вкладываться частные инвесторы.
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Правительство РФ выделило 54 из 62 регионов более 3,7 млрд рублей в 2022 году. Документ об этом содержится на официальном сайте исполнительного органа. «Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь идет о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций», — отмечается в документе При этом Курганской области выделили 30 млн рублей, Пермский край получил 25 более 25 млн рублей. Тюменской области досталось 45,7 млн рублей, Челябинской области — 40 млн рублей. Деньги также пойдут на создание новых рабочих мест в субъектах федерации. Госфинансирование доступно, если в модернизацию предприятий будут вкладываться частные инвесторы.