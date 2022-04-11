У застройщика, с которым судился пермский олигарх, отобрали Lexus

Если долги в 70 млн рублей не будут погашены, иномарку и спецтехнику продадут на торгах Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми судебные приставы арестовали элитный внедорожник директора строительной организации ООО «Трест „Уралстальконструкция — СМУ 7“», с которой судился пермский олигарх Андрей Кузяев из-за долга в 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«На личный прием к судебному приставу прибыл директор организации-должника. Пристав заметил в руках мужчины ключи от машины. Осмотрев территорию вокруг здания, он увидел Lexus LX, зарегистрированный на застройщика. Автомобиль сразу же арестовали», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее у застройщика уже были арестованы башенные краны компании, которые находились в Березниках — девять штук. Всего судебные приставы должны взыскать с компании почти 70 млн рублей задолженности. Если в ближайшее время директор строительной компании не погасит долг, то навсегда лишится спецтехники и элитного внедорожника — их реализуют на торгах. Башенные краны уже начал проходят стадию оценки.

В феврале банк «Урал ФД» (АО КБ «Урал ФД»), подконтрольный структурам пермского олигарха Андрея Кузяева, подал заявление в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать «Трест УСМ-СМУ 7» банкротом. Свои требования банк обосновывал образовавшейся задолженностью компании перед банком в сумме 18,3 млн рублей. По данным Федеральной налоговой службы, ООО «Трест УСМ-СМУ 7» зарегистрировано в Перми в 2011 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий.

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