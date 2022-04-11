Челябинским семьям, где подменили детей, заплатят 8 млн рублей

Решение принял Челябинский облсуд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд отменил решение Кизильского районного суда и взыскал по 2 млн рублей в пользу двух женщин и двух их дочерей, которых перепутали в роддоме 39 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решение отменено, вынесено новое. Иск удовлетворить частично, взыскать по два миллиона каждой», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Василя Баймурзина и Валентина Баулина 39 лет назад рожали в Кизильском роддоме. Много лет спустя выяснилось, что их дочерей в роддоме подменили. Результаты экспертизы озвучили в эфире ток-шоу «ДНК».

Женщины требовали в суде компенсацию в суммарном размере 40 млн рублей. Но в декабре 2021 года районный суд отказал им в иске к минфину России, подтвердив факт подмены, но заявив, что моральные страдания женщин были прекращены еще до 1991 года.

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«Решением апелляционной инстанции мы довольны, я говорю и за себя, и за истцов. После отказа в удовлетворении иска судом первой инстанции задача была одна — отстоять интересы истцов в областном суде. В пользу каждого истца взыскано по 2 млн рублей, всего — 8 млн рублей», — рассказал URA.RU представитель истцов Вячеслав Курилин.

Курилин отметил, что для людей было очень важно восстановление социальной справедливости. Поскольку решение первой инстанции по из мнени. было и незаконным, и не справедливым.