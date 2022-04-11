Воздух в Нижнем Тагиле признали самым грязным в области

Уровень загрязнения воздуха отнесен к категории «очень высокий» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нижний Тагил (Свердловская область) признан городом с самым загрязненным воздухом. По результатам наблюдений за 2021 год уровень загрязнения воздуха был отнесен к категории «очень высокий». Данные по итогам года сообщило «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Уровень загрязнения воздуха. По результатам наблюдений в 2021 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха города (в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21) был отнесен к категории „очень высокий“. Среднегодовые концентрации формальдегида, взвешенных веществ, марганца и бенз (а)пирена превысили среднегодовые предельно-допустимые концентрации. Среднегодовые концентрации остальных наблюдаемых веществ не превысили соответствующих значений ПДК», — говорится в исследовании УГМС.

Уровень загрязнения воздуха в Екатеринбурге, Краснотурьинске и Каменск-Уральском был отнесен к категории «высокий». Первоуральск получил «низкую» категорию загрязненности воздухи. Журналисту URA.RU не удалось дозвониться до отдела по экологии и природопользованию в администрации Нижнего Тагила — на звонок никто не ответил. Мэр города Владислав Пинаев заявил, что скептически относится к подобным рейтингам, которые затрагивают только один регион.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко доложила президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Нижнем Тагиле снизились вредные выбросы в воздух на 4%. Сейчас в городе проходит программа «Чистый воздух», на которую до 2024 года планируется выделить 3,4 млрд рублей.

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