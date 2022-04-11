За год медианная зарплата выросла на 14% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени выявлены группы профессий, которым работодатели подняли зарплаты. Об этом URA.RU сообщила аналитическая служба Avito Работа. За год медианная зарплата выросла в размещенных на площадке вакансиях на 14%.

«В первом квартале 2022 года медианная заработная плата (медианная зарплата — сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников, прим. URA.RU) среди распространенных в обществе профессий в Тюмени составила 40000 рублей. На первом месте по росту предложений находится сфера логистики (+10%)», — сообщили аналитики Avito.

Второе место по росту заработных плат в Тюмени занимают специалисты сферы «Бухгалтерия и финансы». Работодатели подняли оплату труда на 17%. Сейчас медианная зарплата сотрудников составляет 35000 рублей.

Сотрудники банковской сферы находятся на третьем месте и получают 40000 рублей. Заработная плата выросла на 11% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

Медианная зарплата специалиста сферы «Строительство» составляет 50000 рублей, что выше на 11%, чем в прошлом году. Также оплата труда выросла в группе профессий «Автомобильный бизнес» и достигла 50000 рублей.

Оплата труда в сфере образования выросла на 10% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Сейчас медианная зарплата составляет 27500 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ищут рабочих, готовых зарабатывать свыше 300 тысяч рублей. Работу предлагают на юге страны.

Сферы, в который поднялась заработная плата за первый квартал 2022 года