07 апреля 2022
06 апреля 2022

В Тюмени ищут вахтовиков в Туапсе на зарплату в 350 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авито, сайт объявлений. Челябинск, телефон, смартфон, приложение, объявление, авито
В Тюмени специалистам предлагают заработать свыше 300 тысяч в Туапсе Фото:

В Тюмени ищут электрогазосварщика и монтажника технологических трубопроводов для вахтовой работы в Туапсе с зарплатой свыше 300 тысяч рублей. Соответствующие вакансии размещены на сайте Avito.

«Работа в городе Туапсе (Краснодарский край), Усть-Луга (Ленинградская область), Кириши (Ленинградская область), Березники (Пермский край). Официальная зарплата без задержек на банковскую карту два раза в месяц. Специальная одежда и инструменты выдаются. Возможность профессионального роста до бригадира, мастера, прораба», — говорится в обоих объявлениях работодателя.

Компания предлагает вахтовую работу с различным сроком. Минимальный срок вахты 56 дней. За такой промежуток электрогазосварщику предлагают зарплату в размере 240 тысяч рублей, а монтажнику технологических трубопроводов — 212 тысяч. Максимальная продолжительность вахты для обеих вакансий — 90 дней, за которые электрогазосварщик сможет заработать 380 тысяч, а монтажник 336 тысяч рублей. Работодатель сообщает, что вакантных мест много, поэтому работы хватит всем желающим. Проезд и проживание для будущих работников оплачивает компания.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ищут сборщиков ягод в Карелии. Они смогут заработать до 350 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени ищут электрогазосварщика и монтажника технологических трубопроводов для вахтовой работы в Туапсе с зарплатой свыше 300 тысяч рублей. Соответствующие вакансии размещены на сайте Avito. «Работа в городе Туапсе (Краснодарский край), Усть-Луга (Ленинградская область), Кириши (Ленинградская область), Березники (Пермский край). Официальная зарплата без задержек на банковскую карту два раза в месяц. Специальная одежда и инструменты выдаются. Возможность профессионального роста до бригадира, мастера, прораба», — говорится в обоих объявлениях работодателя. Компания предлагает вахтовую работу с различным сроком. Минимальный срок вахты 56 дней. За такой промежуток электрогазосварщику предлагают зарплату в размере 240 тысяч рублей, а монтажнику технологических трубопроводов — 212 тысяч. Максимальная продолжительность вахты для обеих вакансий — 90 дней, за которые электрогазосварщик сможет заработать 380 тысяч, а монтажник 336 тысяч рублей. Работодатель сообщает, что вакантных мест много, поэтому работы хватит всем желающим. Проезд и проживание для будущих работников оплачивает компания. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ищут сборщиков ягод в Карелии. Они смогут заработать до 350 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...