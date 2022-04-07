В Тюмени ищут вахтовиков в Туапсе на зарплату в 350 тысяч

В Тюмени специалистам предлагают заработать свыше 300 тысяч в Туапсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени ищут электрогазосварщика и монтажника технологических трубопроводов для вахтовой работы в Туапсе с зарплатой свыше 300 тысяч рублей. Соответствующие вакансии размещены на сайте Avito.

«Работа в городе Туапсе (Краснодарский край), Усть-Луга (Ленинградская область), Кириши (Ленинградская область), Березники (Пермский край). Официальная зарплата без задержек на банковскую карту два раза в месяц. Специальная одежда и инструменты выдаются. Возможность профессионального роста до бригадира, мастера, прораба», — говорится в обоих объявлениях работодателя.

Компания предлагает вахтовую работу с различным сроком. Минимальный срок вахты 56 дней. За такой промежуток электрогазосварщику предлагают зарплату в размере 240 тысяч рублей, а монтажнику технологических трубопроводов — 212 тысяч. Максимальная продолжительность вахты для обеих вакансий — 90 дней, за которые электрогазосварщик сможет заработать 380 тысяч, а монтажник 336 тысяч рублей. Работодатель сообщает, что вакантных мест много, поэтому работы хватит всем желающим. Проезд и проживание для будущих работников оплачивает компания.

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