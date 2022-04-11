11 апреля 2022
08 апреля 2022

В ЯНАО из-за потепления закрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Неблагоприятные погодные условия повлияли на работу зимников Фото:

Зимник Коротачево-Красноселькуп закрыли из-за потепления. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Зимник Коротачево-Красноселькуп закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в соцсетях ведомства. Информация на какой срок закрыли дорогу отсутствует.

По данным интерактивной карты зимних дорог Ямала, помимо указанного зимника закрыты дорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Движение на участке Аксарка — Салемал открыто с ограничениями — для полноприводных транспортных средств общей массой до 15 тонн. Также с ограничениями открыто движение на участке Лабытнанги — Мужи для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал пришло потепление. На этой неделе ожидается +10 градусов.

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Зимник Коротачево-Красноселькуп закрыли из-за потепления. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Зимник Коротачево-Красноселькуп закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в соцсетях ведомства. Информация на какой срок закрыли дорогу отсутствует. По данным интерактивной карты зимних дорог Ямала, помимо указанного зимника закрыты дорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Движение на участке Аксарка — Салемал открыто с ограничениями — для полноприводных транспортных средств общей массой до 15 тонн. Также с ограничениями открыто движение на участке Лабытнанги — Мужи для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал пришло потепление. На этой неделе ожидается +10 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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