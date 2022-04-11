В ЯНАО из-за потепления закрыли зимник

Неблагоприятные погодные условия повлияли на работу зимников Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Зимник Коротачево-Красноселькуп закрыли из-за потепления. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Зимник Коротачево-Красноселькуп закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в соцсетях ведомства. Информация на какой срок закрыли дорогу отсутствует.

По данным интерактивной карты зимних дорог Ямала, помимо указанного зимника закрыты дорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Движение на участке Аксарка — Салемал открыто с ограничениями — для полноприводных транспортных средств общей массой до 15 тонн. Также с ограничениями открыто движение на участке Лабытнанги — Мужи для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал пришло потепление. На этой неделе ожидается +10 градусов.