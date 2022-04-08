Синоптики сообщили о резком изменении погоды в ЯНАО

На Ямале ожидается +10 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

На этой неделе в ЯНАО ожидается резкое потепление до +10 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Во вторник днем на территории Ямала потеплеет от +5 до +10 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью температура понизится до -4 градусов.

В среду днем ожидается +9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +3. Также местами может быть мелкий дождь. В четверг днем будет +8, а ночью +2 градуса, ветер юго-западный, южный порывами до 12 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что врач-психиатр предупредила о влиянии смены погоды на людей с подвижной психикой. У психически нездоровых людей может случиться «весеннее обострение».