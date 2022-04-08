08 апреля 2022
07 апреля 2022

Синоптики сообщили о резком изменении погоды в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи в городе. Екатеринбург, лужа
На Ямале ожидается +10 градусов Фото:

На этой неделе в ЯНАО ожидается резкое потепление до +10 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Во вторник днем на территории Ямала потеплеет от +5 до +10 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью температура понизится до -4 градусов.

В среду днем ожидается +9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +3. Также местами может быть мелкий дождь. В четверг днем будет +8, а ночью +2 градуса, ветер юго-западный, южный порывами до 12 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что врач-психиатр предупредила о влиянии смены погоды на людей с подвижной психикой. У психически нездоровых людей может случиться «весеннее обострение».

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На этой неделе в ЯНАО ожидается резкое потепление до +10 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. Во вторник днем на территории Ямала потеплеет от +5 до +10 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью температура понизится до -4 градусов. В среду днем ожидается +9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +3. Также местами может быть мелкий дождь. В четверг днем будет +8, а ночью +2 градуса, ветер юго-западный, южный порывами до 12 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что врач-психиатр предупредила о влиянии смены погоды на людей с подвижной психикой. У психически нездоровых людей может случиться «весеннее обострение».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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