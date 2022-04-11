Житель ХМАО оштрафован за дискредитацию российской армии

Сумма штрафа 30 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителя Нягани оштрафовали на 30 тысяч рублей и привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«В популярном няганском сообществе одной из социальных сетей выявлен комментарий, дискредитирующий деятельность Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Полицейские установили опубликовавшего комментарий, им оказался 33-летний житель Нягани», — рассказали в ведомстве.

Полицейские составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал нарушителя виновным.

Ранее URA.RU писало, что двое жителей Сургута оштрафованы за дискредитацию российской армии. Сумма штрафов — 40 и 35 тысяч рублей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Владимир Путин объяснял в обращении к гражданам, что необходимо помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной.