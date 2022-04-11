Житель ХМАО оштрафован за дискредитацию российской армии

Жителя Нягани оштрафовали на 30 тысяч рублей и привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.
«В популярном няганском сообществе одной из социальных сетей выявлен комментарий, дискредитирующий деятельность Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Полицейские установили опубликовавшего комментарий, им оказался 33-летний житель Нягани», — рассказали в ведомстве.
Полицейские составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал нарушителя виновным.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Владимир Путин объяснял в обращении к гражданам, что необходимо помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной.
Жителя Нягани оштрафовали на 30 тысяч рублей и привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО. «В популярном няганском сообществе одной из социальных сетей выявлен комментарий, дискредитирующий деятельность Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Полицейские установили опубликовавшего комментарий, им оказался 33-летний житель Нягани», — рассказали в ведомстве. Полицейские составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал нарушителя виновным. Ранее URA.RU писало, что двое жителей Сургута оштрафованы за дискредитацию российской армии. Сумма штрафов — 40 и 35 тысяч рублей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Владимир Путин объяснял в обращении к гражданам, что необходимо помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной.