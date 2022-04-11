Прокурор помешал приговору по делу о хищении на пермском заводе

Бывшее руководство завода опять обвиняют в мошенничестве Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Дзержинский районный суд вернул в краевую прокуратуру новое уголовное дело о хищениях на заводе им. Дзержинского, в котором обвиняется бывший директор предприятия Егор Заворохин и его заместители Александр Сентябов и Игорь Комаров. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Обвинительное заключение составлено с нарушениями, что не дает суду вынести справедливое решение.

«В судебном заседании суд пришел к выводу о том, что обвинительное заключение составлено с нарушениями требований уголовно-процессуального закона. Их невозможно устранить в ходе судебного разбирательства, что исключает возможность постановления судом решения, отвечающего принципу законности и справедливости», — говорится на сайте Дзержинского суда Перми.

Бывшие руководители завода Дзержинского обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ (мошенничество). Ущерб заводу составил 514,2 млн рублей. По версии обвинения, они использовали свое служебное положение, действовали по сговору в составе группы лиц и злоупотребили доверием предприятия для «извлечения выгод и преимуществ для себя и в пользу завода».

Егор Заворохин был осужден на семь лет лишения свободы за хищение у завода 143 млн руб. в 2019 году. Он отбывает наказание в ИК-29.