11 апреля 2022

Сплошные проверки водителей пройдут в Челябинске и Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция «Тоннель» челябинского ГИБДД. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, операция тоннель
В Челябинской области возобновляются операции «Тоннель» Фото:

Сплошные проверки водителей пройдут 12 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«На въездах и выездах из Челябинска и Магнитогорска будут дежурить 28 экипажей областного полка ДПС, 22 экипажа полка ДПС по Челябинску и восемь экипажей магнитогорского батальона ДПС. Просим водителей с пониманием отнестись к проверкам, направленным на обеспечение безопасности граждан», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Целью проверок полицейские называют выявления и пресечения преступлений, а также грубых нарушений правил дорожного движения. Ранее, выступая с отчетом о работе главка перед депутатами регионального заксобрания, возобновление таких мероприятий анонсировал начальник ГУ МВД Михаил Скоков. Операции «Тоннель», в ходе которых также проводили сплошные проверки авто, челябинцы запомнили с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

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Сплошные проверки водителей пройдут 12 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «На въездах и выездах из Челябинска и Магнитогорска будут дежурить 28 экипажей областного полка ДПС, 22 экипажа полка ДПС по Челябинску и восемь экипажей магнитогорского батальона ДПС. Просим водителей с пониманием отнестись к проверкам, направленным на обеспечение безопасности граждан», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Целью проверок полицейские называют выявления и пресечения преступлений, а также грубых нарушений правил дорожного движения. Ранее, выступая с отчетом о работе главка перед депутатами регионального заксобрания, возобновление таких мероприятий анонсировал начальник ГУ МВД Михаил Скоков. Операции «Тоннель», в ходе которых также проводили сплошные проверки авто, челябинцы запомнили с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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