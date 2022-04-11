Сплошные проверки водителей пройдут в Челябинске и Магнитогорске

В Челябинской области возобновляются операции «Тоннель» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сплошные проверки водителей пройдут 12 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«На въездах и выездах из Челябинска и Магнитогорска будут дежурить 28 экипажей областного полка ДПС, 22 экипажа полка ДПС по Челябинску и восемь экипажей магнитогорского батальона ДПС. Просим водителей с пониманием отнестись к проверкам, направленным на обеспечение безопасности граждан», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Целью проверок полицейские называют выявления и пресечения преступлений, а также грубых нарушений правил дорожного движения. Ранее, выступая с отчетом о работе главка перед депутатами регионального заксобрания, возобновление таких мероприятий анонсировал начальник ГУ МВД Михаил Скоков. Операции «Тоннель», в ходе которых также проводили сплошные проверки авто, челябинцы запомнили с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.