11 апреля 2022

Лесные пожары вплотную приблизились к крупному тюменскому городу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Жители Ишима сообщают о лесных пожарах, приближающихся к городу Фото:

В лесном массиве Ишима и прилегающих к нему небольших населенных пунктов зафиксировано, как минимум, 10 локальных возгораний лесного массива. Такие данные приводит система оперативного мониторинга природных пожаров Fires.ru. Также информацию о том, что недалеко от города горят леса, сообщают пользователи паблика «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

«Возгорания зафиксированы в черте границ Ишимского городского округа, а также рядом с населенными пунктами Плешково и Боровое Ишимского района», — сообщает сервис Fires.ru.

Пользователи паблика «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте» в своих публикациях также поделились информацией о том, что к городу приближаются лесные пожары. «Берег Ишима, район Свердлова (школа 31). Горит на противоположном берегу. Не мудрено, что жителям дышать нечем. Весь день дымом все затянуто», — сообщил один из анонимных пользователей. «Кто-то поджог специально или окурок кинул», — предположила Анастасия Дуцева. «Горит каждый год, просто, наверное, сильнее разгорается. Дышать нечем», — добавила Светлана Матвеева.

В департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что глава региона Александр Моор объявил о начале пожароопасного сезона. В Тюменской области он начнет действовать с 15 апреля.

Жители Ишима заметили приближающиеся к городу лесные пожары

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В лесном массиве Ишима и прилегающих к нему небольших населенных пунктов зафиксировано, как минимум, 10 локальных возгораний лесного массива. Такие данные приводит система оперативного мониторинга природных пожаров Fires.ru. Также информацию о том, что недалеко от города горят леса, сообщают пользователи паблика «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Возгорания зафиксированы в черте границ Ишимского городского округа, а также рядом с населенными пунктами Плешково и Боровое Ишимского района», — сообщает сервис Fires.ru. Пользователи паблика «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте» в своих публикациях также поделились информацией о том, что к городу приближаются лесные пожары. «Берег Ишима, район Свердлова (школа 31). Горит на противоположном берегу. Не мудрено, что жителям дышать нечем. Весь день дымом все затянуто», — сообщил один из анонимных пользователей. «Кто-то поджог специально или окурок кинул», — предположила Анастасия Дуцева. «Горит каждый год, просто, наверное, сильнее разгорается. Дышать нечем», — добавила Светлана Матвеева. В департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что глава региона Александр Моор объявил о начале пожароопасного сезона. В Тюменской области он начнет действовать с 15 апреля.
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