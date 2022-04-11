В Тюменской области объявили пожароопасный сезон

С 15 апреля в Тюменской области усилят наблюдение за лесами и работу по предупреждению в них пожаров (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 15 апреля в Тюменской области вводится пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

«Установить пожароопасный сезон в лесах Тюменской области в связи со сходом снежного покрова с 15 апреля 2022 года. Принять меры по недопущению распространения лесных пожаров, в том числе усилить федеральный государственный лесной надзора», — говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Александром Моором.

Документ требует от тюменской Авиабазы проводить патрулирование лесов, а от диспетчерской службы лесного хозяйства — круглосуточно принимать сообщения о пожарах. В лесах и муниципалитетах области усилят контроль за соблюдением пожарной безопасности. Контролировать исполнение требований будет замгубернатора региона Лариса Теплоухова.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень накрыло дымом от пожаров из соседнего региона. В прошлом году в весенне-летний сезон в регионе наблюдались сильнейшие за последние 10 лет пожары. Позднее глава Рослесхоза РФ Иван Советников, обвинил власти области в том, что они слишком поздно ввели режим ЧС. Его установили 11 мая 2021 года.