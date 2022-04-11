В Пермском крае готовят новые пункты под размещение беженцев

Прибывших беженцев разместят в детском лагере «Комета» Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В Пермском районе готовят новые пункты под размещение беженцев, прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается в паблике администрации района в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что беженцы уже начали самостоятельно прибывать в Пермский район.

«В Пермском районе определены пункты временного пребывания организованных групп беженцев. Пока есть подтверждение от лагеря „Комета“ (вместимость 180 человек), прорабатываем еще два пункта временного размещения вместимостью около 200 человек», — приводит пресс-служба словам заместителя главы района по соцразвитию Алексея Норницына.

По информации властей, для беженцев будет развернут медпункт с круглосуточным сопровождением. В администрации Пермского района URA.RU добавили, что организованная группа беженцев должна прибыть в Прикамье «со дня на день».

Ранее сообщалось, что Пермский край может принять около 1,5 тысячи человек из зоны конфликта. Местные власти оказывают им необходимую помощь в размещении и трудоустройстве. Российские войска проводят на территории Украины спецоперацию по демилитаризации и денацификации. По словам президента Владимира Путина, это вынужденный шаг, который призван положить конец многолетнему геноциду со стороны Украины по отношению к жителям, проживающим на территориях ЛДНР.