06 апреля 2022

В Перми для беженцев из Украины предусмотрели новый вид помощи

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Городской жанр. Пермь, мфц госуслуг, мфц
Юридическую помощь беженцы могут получить в МФЦ Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

В многофункциональных центрах Пермского края готовы оказать бесплатную юридическую помощь вынужденным переселенцам с Донбасса и Украины. Консультации специалистов Государственного юридического бюро Прикамья и региональной Адвокатской палаты организованы в 22 филиалах «Мои Документы».

«Организован бесплатный прием жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, по юридическим вопросам. Квалифицированные юристы и адвокаты проконсультируют вынужденных переселенцев по правовым вопросам — получение статуса беженца или вынужденного переселенца, предоставление временного убежища, вопросы трудоустройства», — говорится в telegram-канале центра «Мои документы».

Ранее правительство РФ распределило беженцев с Украины по разным регионам страны. Пермский край может принять 1510 человек. Пока в регион самостоятельно приехали только несколько семей. Как рассказывало URA.RU, школы и детсады Прикамья принимают к себе детей, которые были вынуждены покинуть территорию Донбасса. Центр «Грани» создал для переселенцев специальную памятку, где описываются алгоритмы получения статуса беженцев, пособий, страхового полиса, трудоустройства.

Россия в конце февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденное решение для защиты жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации в Россию въехали сотни тысяч беженцев.

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В многофункциональных центрах Пермского края готовы оказать бесплатную юридическую помощь вынужденным переселенцам с Донбасса и Украины. Консультации специалистов Государственного юридического бюро Прикамья и региональной Адвокатской палаты организованы в 22 филиалах «Мои Документы». «Организован бесплатный прием жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, по юридическим вопросам. Квалифицированные юристы и адвокаты проконсультируют вынужденных переселенцев по правовым вопросам — получение статуса беженца или вынужденного переселенца, предоставление временного убежища, вопросы трудоустройства», — говорится в telegram-канале центра «Мои документы». Ранее правительство РФ распределило беженцев с Украины по разным регионам страны. Пермский край может принять 1510 человек. Пока в регион самостоятельно приехали только несколько семей. Как рассказывало URA.RU, школы и детсады Прикамья принимают к себе детей, которые были вынуждены покинуть территорию Донбасса. Центр «Грани» создал для переселенцев специальную памятку, где описываются алгоритмы получения статуса беженцев, пособий, страхового полиса, трудоустройства. Россия в конце февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденное решение для защиты жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации в Россию въехали сотни тысяч беженцев.
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